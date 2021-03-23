На следующем заседании оперштаба в Омске обсудят судьбу масочного режима

Масочный режим пока действует до 1 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе 29 марта в Омске состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Многие из ковидных ограничений на территории области уже сняты. Самым масштабным, пожалуй, остался масочный режим, который пока действует до 1 апреля.

Отменят ли его, вопрос спорный. В последние несколько дней по данным минздрава наблюдается небольшой всплеск заболеваемости, а прививочная компания проходит не так активно, как предполагалось. Но медики все же отмечают положительную тенденцию в борьбе с коронавирусом. Больницы понемногу возвращаются к оказанию плановой помощи и избавляются от ковидных стационаров.