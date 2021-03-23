В день клиента центральный офис «Росводоканал Омск» посетили 180 омичей

В минувшую субботу центральный офис на Маяковского, 2, посетили 180 абонентов предприятия. Более 80% клиентов пришли по талонам предварительной записи, остальные предпочли традиционную «живую» очередь.

- Посетители приходили на очный прием чтобы внести изменения в лицевые счета, предоставляли акты поверок приборов учёта, заказывали опломбировку счётчиков, получали консультации о начислениях и задолженности, и о том, как передать показания. Все потребители были своевременно приняты по талонам предварительной записи, а тех, кто, пришел в офис в этот день, но не имел талона, мы принимали по живой очереди. При этом время ожидания не превышало 15 минут, прием был организован с соблюдением требований безопасности. По сравнению с обычными субботами, в этот день горожан пришло почти в четыре раза больше, - рассказала Инна Федоренко начальник центра обслуживания абонентов «Росводоканал Омск».

На прием адресно приглашали тех абонентов, которые хотели бы разобраться в сложившихся ситуациях, но в силу ряда причин им сложно сделать это дистанционными способами.

- Принес акт поверки прибора учета горячей воды. В офисе немноголюдно, операторы в масках, антисептик в свободном доступе. Прошел по времени на талоне. Талон взял на сайте в понедельник. Обслужили быстро и качественно. Спасибо!, - поделился впечатлениями о приеме житель Омска Сергей Иванченко.

«Росводоканал Омск» напоминает, что многие вопросы можно решить дистанционно, обратившись через сайт предприятия или через личный кабинет. Очный приём потребителей ведётся в двух офисах – на ул. Маяковского, 2 и ул. Малунцева, 30. Талоны размещаются на сайте каждую пятницу. И хотя пандемия отступает, но заботясь о здоровье омичей, сотрудники предприятия просят клиентов при визите в офисы соблюдать социальную дистанцию и не забывать о средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Режим работы офисов

Центральный офис, ул. Маяковского, д. 2:

Пн. - ср.: 8.00 - 18.00,

Чт.: неприёмный день,

Пт.: 8.00 - 18.00 без обеда;

Сб.: 8.00 - 12.00,

Вс. - выходной.

Офис «Малунцева, 30»:

Пн. - ср.: 9.00 -18.00,

Чт.: неприёмный день,

Пт.: 9.00- 17.00, без обеда

Сб., вс. – выходной.