90 общественных пространств благоустроят в Омской области в следующем году

По проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году запланировано благоустроить более 90 общественных пространств.

Напомним, в 2020 году из федерального, областного и муниципального бюджетов на реализацию проекта направлено 662,5 млн рублей. На благоустройство общественных пространств в 2021 году выделено 561,9 млн рублей, из них федеральные средства – 504,9 млн рублей, средства областного бюджета – 57 млн рублей.

В рамках федерального проекта в этом году планируется благоустроить 100 общественных территорий и 25 дворов. А с 26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет голосование за благоустройство объектов на территориях Исилькульского, Калачинского и Тарского городских поселений. Работы на выбранных объектах начнутся уже в следующем году. В Омске планируется проведение онлайн-голосования за дизайн-проекты общественных территорий. Голосование за объекты благоустройства и дизайн-проекты пройдет на сайте 55.gorodsreda.ru.

Всего в 2022 году на формирование комфортной городской среды планируется направить 522,7 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 497,7 млн рублей, из областной казны выделят 25 миллионов рублей. Благодаря участию Омской области в проекте будет благоустроено более 90 общественных территорий.