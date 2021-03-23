В Омском минздраве нашли нарушения при закупках на 810 миллионов

В контрактах нашли серьезные завышения закупочных цен. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Скандал вокруг бывшего министра здравоохранения Ирины Солдатовой не утихает. Все началось со скорой с тяжелым пациентом у здания министерства, а закончилось уголовным делом. Бывшую чиновницу обвиняли в нарушении процедуры закупки медицинского оборудования, из-за чего его цена подросла на 110 миллионов.

В последнее время в ведомстве проходила проверка документации на освоение 1 миллиарда 236 миллионов 800 тысяч рублей. Именно столько получила из федерального бюджета Омская область на борьбу с коронавирусом. 810 из них потратили на закупку оборудования. Здесь и нашли нарушения. Как сообщают «РИА Новости», нарушения нашли при заключении 7 госконтракотов на поставку оборудования. В контрактах нет обоснования его начальной максимальной цены. Именно в них и нашли превышение стоимости оборудования на 110 миллионов.