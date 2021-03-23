В Омске МСЧ№4 перестанет быть ковидным госпиталем

Омские больницы возвращаются к штатному режиму работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что в последнее время статистика заражаемости коронавирусом немного подросла, большинство болеют не в тяжелой форме. По данным минздрава многие могут получать лечение на дому. Свободными ежедневно остается около 38% ковидных мест, поэтому их число приняли решение сократить.

- С 23 марта перепрофилируется 140 коек, из них 100 коек - в областной клинической больнице и 40 коек - в городской детской клинической больнице №3. В "ковидной" госпитальной базе останется 2066 коек. Прекратили госпитализацию "ковидных" пациентов в МСЧ-4 - с 5 апреля медицинское учреждение возобновит деятельность по прямому назначению, - рассказал министр здравоохранения Александр Мураховский.

Как отметил министр здравоохранения на совещании регионального кабинета министрав, в МСЧ№4 возобновят работу отделения хирургии, терапии, лор-отделение и травмотология. Весь коечный фонд больницы будет занят под оказание плановой медпомощи.