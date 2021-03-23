На плохую работу пригородных автобусов омичи теперь могут жаловаться в WhatsApp и Telegram

Жалобы на работу пригородных автобусов поступали неоднократно от омичей. Фото: ВКонтакте

Омичи могут жаловаться на плохую работу пригородных автобусов теперь через мессенджеры. Чиновники минстроя теперь принимают обращения через WhatsApp, Telegram и Viber по номеру 8 913 640 85 93. Именно это ведомство курирует работу межмуниципальных автобусных маршрутов, которые работают в Омской области.

Инициатива как нельзя кстати. Омичи из отдаленных сел неоднократно жаловались на работу пригородных автобусов. Самая частая - это интервал и самовольное изменение маршрутов. Водители пригородных автобусов нередко недоезжали до сел, которые находятся вдали от трассы. Иногда омичам приходилось идти пешком по несколько километров.

Добавим, что чиновники подчеркивают: принимаются жалобы только в письменном виде.

Также омичи смогут пожаловаться на плохую работу межмуниципальных маршрутов по электронной почте rminullin@mail.