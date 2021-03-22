В Омске закрылся последний магазин сети «Самовар»

В Омске закрыли последний супермаркет сети "Самовар". Фото: Яндекс.Карты

В Омск сеть супермаркетов "Самовар" пришла в 2015 году. Её развитием занимался предприниматель Тимура Латария. Для города это был новый проект, в магазине можно было найти продукты марок, которые другие ретейлеры не закупали, а в отделах готовой продукции приобрести блюда почти ресторанного уровня. Но дела пошли не очень удачно и в 2020 году два оставшихся супермаркета приобрела компания "Триумф".

Проработали под старой вывеской они недолго. Недавно закрылся последний из оставшихся "Самоваров" на улице Волховстроя. Теперь там появился магазин под названием "Твой Вкус". Раньше такой появился недалеко от ТК "Триумф".