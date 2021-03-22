В Омске названы самые высокооплачиваемые директора школ и детсадов

Названы зарплаты директоров омских школ. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В мэрии рассказали, сколько зарабатывают директора разных омских школ. Средние данные за 2020 год опубликовали на сайте администрации.

Так более 70 тысяч получали директора четырех школ. Самым высокооплачиваемым оказался директор школы №55 в Старом Кировске, за ним с зарплатой в 73,3 тысячи идет директор 142 школы, а на третье место с зарплатой 71 тысяча рублей делят директора лицея №54 и гимназии №150.

В некоторых образовательных организациях директора получали в половину меньше. Например, зарплата глав школ № 18, 5, 70 и 11 составляла чуть больше 30 тысяч рублей. Это минимальный показатель.

Директора детских садов получали чуть меньше. Самым высокооплачиваемым оказался директор детского сада №122 с зарплатой в 49,4 рублей, чуть меньше получал директор детсада №100 – 48,8 тысяч рублей, а тройку самых высокооплачиваемых директоров детских садов замыкает глава садика №345, он получал около 46,6 тысяч рублей.