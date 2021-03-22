Омск признан одним из самых грязных городов России

Омск занял предпоследнее место в экорейтинге российских городов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже несколько лет подряд омичи активно обращают внимание на экологические проблемы в регионе. Горожане постоянно ощущают неприятные запахи от которых трудно заснуть, эти выбросы фиксируют и синоптики из Обь-Иртышского УГМС, и представители минприроды. Загрязнения частенько находят в Иртыше, Оби и мелких реках региона, а также в почве.

Общую ситуацию с экологией в регионах проанализировали и составили «Национальный экологический рейтинг». По данным за зиму 2020-2021 года Омская область оказалась на предпоследнем, 84 месте рейтинга. Хуже экологическую обстановку оценили только в Иркутске.

Экологическую обстановку оценивали по нескольким категориям. Хуже всего в Омской области показатели Природоохранного индекса, здесь серьезные проблемы с чистотой воздуха и воды, что часто замечают омичи. Неплохо обстоят дела с промышленно-экологическим индексом, работа с предприятиями понемногу начинает приносить плоды.