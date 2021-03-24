На страже закона

Мониторинговая группа Управления, анализируя данные ФГИС «Меркурий», обнаружила случаи перемещения продукции свиноводства с объекта, имеющего низкий зоосанитарный статус (компартмент), на объект с более высоким уровнем биологической безопасности. Свинина с предприятия Омской области, имеющего компартмент I, была поставлена в адрес ИП Гаджиева Х.А. оглы, имеющего более высокую степень защищенности - компартмент III. По Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 №79 в таких случаях объекту должен быть установлен уровень биологической безопасности (компартмент), соответствующий и не превышающий компартмент поставщика товара, поэтому было принято решение о понижении ИП Гаджиеву Х.А. оглы уровня биологической безопасности с III до I компартмента. С начала года Управлением Россельхознадзора по Омской области такие решения приняты уже в отношении 5 предприятий региона.