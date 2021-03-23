Действие деклараций приостановили

Факт недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий пшеницы, общим весом 7,1 тыс. тонн и гороха, весом 1,0 тыс. тонн.

были установлены в феврале. Основанием для выдачи предписаний Управлением Россельхознадзора стал тот факт, что перед реализацией зерна ОАО «Цветнополье» (Азовский ННМР), ИП ГКФХ Варданян Г.Б. (Омский район), КХ «Олеандр» (Черлакский район), ООО «Сельхозводстрой» (Черлакский район) нарушили п.3 статьи 4 ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна» и не провели исследования на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, которые использовались ими при выращивании партий пшеницы и гороха урожая 2020 года. Для того, чтобы небезопасная продукция не была выпущена в обращение и были выданы предписания о прекращении действия данных деклараций о соответствии. А в отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции».