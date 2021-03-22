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Общество22 марта 2021 13:16

В Советском округе Омска нашли залежи опасного грунта

В нем превышено содержание нефтепродуктов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Склад зараженного грунта обнаружили в черте города.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советском округе Омска недалеко от Красноярского тракта нашли залежи опасно грунта. Он может нанести серьезный вред экологии из-за содержания в нем нефтепродуктов с существенным превышением нормы. По мнению природоохранной прокуратуры, это создает реальную угрозу нанесения существенного вреда окружающей среде.

Сейчас по факту проверки возбудили уголовное дело, проводятся следственные действия, в ходе которых установят обстоятельства произошедшего. Расследование дела, а также контроль за действиями властей по недопущению негативных последствий для окружающей среды находятся на контроле ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры.