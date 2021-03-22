Омичка обманула предпринимателей на 30 миллионов и сбежала в Ялту

омичка решила спрятаться от преследования в Ялте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске некоторое время искали женщину, обманувшую четверых предпринимателей на крупную сумму. Оказалось, на представлялась сотрудницей минтруда и убеждала предпринимателей, что они могут рассчитывать на гранты в поддержку малого бизнеса. Но получить деньги они могут только после подтверждения платежеспособности. Три омича и одна жительница Новосибирска поверили мошеннице и согласились передать ей наличные. Деньги мошенница забирала прямо у входа в здание министерства, специально назначая там встречи, чтобы все казалось правдоподобным. Ради этого она оставляла расписки, в которых обещала вернуть деньги сразу после выплаты гранта. Конечно, омичка ничего не выплатила. Собрав более 30 миллионов, женщина сбежала в другой регион.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана в Ялте сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Первомайский районный суд города Омска для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.