Омич перевел 2 миллиона мошенникам из США, чтобы купить корейскую морскую капусту

Омичоформил заказ через интернет и поздно понял, что отправил деньги не туда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился омский предприниматель, который, предположительно, стал жертвой иностранных мошенников. Бизнесмен рассказал, что хотел купить крупную партию морской капусты для своего магазина у проверенного поставщика из Кореи. Для этого он отправился на сайт, где оформил заказ на 2,2 миллиона рублей. После этого ему пришел трек-номер, который не отслеживался. Такое иногда случается, поэтому омич сразу не заподозрил неладное, а решил дождаться, когда же приедет посылка. В назначенный день он ничего не получил. Предприниматель решил обратиться в службу поддержки поставщика, где ему и рассказала, что все операции на их сайте некоторое время назад были полностью приостановлены. Письма с уведомлением об этом отправили всем клиентам, но омич не заметил его и оформил заказ именно в тот момент,, когда сайт не работал.

Как сообщили в пресс-службе полиции, уже удалось выяснить, что деньги ушли на счет фирмы, зарегистрированной в США, сейчас проводится расследование, в ходе которого уточняют все детали перевода.