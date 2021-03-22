За последние сутки в Омской области коронавирусом заразились 95 человек

В Омске резко снизилось число выздоровевших от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки коронавирусом в регионе заразились 95 омичей. 71 из них смогут лечиться на дому, а 24 из них забрали в ковидные госпитали. За все время пандемии в регионе зафиксировали 42 963 человека.

Выздоровели сегодня всего 33 человека, за все время наблюдений 34 318 омичей.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. За сутки от его последствий скончались 5 человек. За все время пандемии омские медики констатировали 1 295 летальных исходов.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 63, Полтавский район – 6, Крутинский район – 4, Муромцевский, Таврический районы – 3, Горьковский, Кормиловский, Называевский, Черлакский районы – 2, Азовский, Большереченский, Знаменский, Исилькульский, Марьяновский, Омский, Русско-Полянский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.