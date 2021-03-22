На камеру попала драка омских студентов с таксистом

Драка попала на камеры видеонаблюдения на заправке. Фото: Иван Макеев

Мы уже писали о том, что конфликт произошел между 29-летним таксистом и пассажирами, которых он подвозил. Водитель обвинил девушек в краже кошелька предыдущих клиентов, вывез их в безлюдное место. Девушки попросили о помощи своих знакомых парней, которые нашли машину по геолокации.

- Мы его догнали на заправке на бульваре Архитекторов. Перегородили ему путь нашей машиной, вышли. Подошли к нему, я говорю: «Выйди, поговорим!» И тут резко подъезжает левая машина, из нее выходит человек, подходит к нам и, не разбираясь в ситуации, бьет моего друга по лицу. Друг теряется, падает. Я на это все смотрю, и вдруг таксист выходит из машины и нападает на меня со спины — дает мне со всей силы в челюсть. Я падаю и на несколько секунд теряю сознание. Потом таксист быстро вернулся к машине, достал из салона нож и стал с ним ходить, отпугивая нас, чтобы мы на него не напали, - рассказал 12 каналу пострадавший.

После потасовки таксист отвез девушек в полицию, где отрицал, что избил студента. Но его версию опровергли другие свидетели. Момент потасовки попал на видео. Все случилось, как видно, на одной из заправок. В случившемся разбираются правоохранительные органы.