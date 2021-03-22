За прошлый год в Омске популярные лекарства подорожали на 30%

Популярные лекарства за год подорожали на 30%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошлый год в Омской области из-за пандемии многие омичи жаловались на подскочившие цены на лекарства и их недостаток. Сегодня дефицита уже нет, но по данным статистики подорожание все же коснулось лекарств. Как подсчитал портал iMonitoring, с февраля 2020 года до февраля 2021 года многие популярные лекарства подорожали примерно на 30%.

Больше всего подорожание коснулось пробиотика линекс, цена поднялась на 39,4% до 306 рублей, чуть меньше подорожали поливитамины, на 37,3% до 50,57 рулей и их российские аналоги на 36,8% до 20,3 рублей.

Остальные лекарства, которые люди часто применяют при различных заболеваниях поднялись в цене примерно на 30%. Среди них есть аспирин, бромгексин, йод, троксерутин и настойка пустырника.

Подешевели по данным исследования всего 6 препаратов. Больше всего в цене упал Панкреатин на 8,2%, затем Винпоцетин на 7,9%, Кетопрофен на 3,1% и Верошперон на 2%. Совсем немного, менее чем на 1% подешевели Лоперамид и Гипотиазид. Остальные лекарства только прибавляли в цене за период исследований.