Мэр Омска примет участие в праймериз от «Единой России»

Мэр Омска уже подала заявку на участие в праймериз "Единой России.

Об участии Оксаны Фадиной на выборах в Госдуму стало известно на прошлой неделе. Об этом сообщил секретарь омского отделения «Единой России». Кандидатуру поддержал и губернатор Омской области Александр Бурков.

Сегодня стало известно, что Оксана Фадина станет участником праймериз от своей партии. Уже есть имя и ее первого конкурента на предварительном голосовании. Им станет Игорь Козловский, который в 2017 году уже соперничал с Фадной за кресло мэра города. Оба уже подали заявки, о чем сообщается на сайте партии. Заявки кандидаты смогут подать до 29 апреля, а проголосовать за кандидатов, которые будут участвовать в выборах можно будет с 24 по 30 мая.