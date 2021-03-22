В Омске раскрыли махинации с маткапиталом

Мошенников поймали в ходе проверки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омской области в Щербакульском районе председатель кредитного потребительского кооператива решил немного заработать на государственных выплатах местным жительницам. Он оформлял фиктивные документы для использования материнского капитала. Причиной займа указывалось улучшение жилищных условий, но покупать жилье никто не собирался. Так мошенникам удалось получить 616 тысяч рублей.

Нарушения закона быстро выявили в ходе прокурорской проверки, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.