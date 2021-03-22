Омича, требовавшего начальника в кафе, застрелили из ружья

Уголовное дело расследует следком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия разыгралась в Омской области около одного из придорожных кафе. Под Тюкалинском со спиртным перебрал один из гостей заведения. Пьяный 48-летний омич начал скандалить с персоналом, он требовал руководителя, чтобы пожаловаться ему на обслуживание.

Его все же удалось выпроводить из кафе, тогда мужчина отправился в соседний вагончик, где находились охранники, и открыто похитил бутылку спиртного. Этого не смог стерпеть 48-летний охранник, ранее уже отсидевший 20-летний срок в тюрьме. На свободу он вышел лишь 4 года назад. Сперва он выстрелил наглецу под ноги, а когда тот попытался скрыться на такси выстрелил в голову.

Как сообщили в пресс-службе омского следкома, потерпевший скончался на месте. Стрелявший охранник задержан.