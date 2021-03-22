За неделю в омских торговых центрах поймали 96 безмасочников

На фудкортах стали лучше соблюдать коронавирусные ограничения. Фото: ВКонтакте

Пока в Омской области не отменили масочный режим и по последним тенденциям в ближайшее время не собираются этого делать. Поэтому пока омичам придется продолжать носить маски в общественных местах, магазинах и транспорте.

На прошлой неделе сотрудники Министерства региональной безопасности Омской области провели уже традиционные рейды в общественном транспорте. Там без масок поймали всего 9 омичей. Гораздо больше нарушителей в торговых центрах. Там протоколы составили на 96 человек. В пресс-службе ведомства отметили, что при проверке фудкортов заметили положительную тенденцию к соблюдению санитарных требований. Всего за прошлую неделю на омичей за нарушения коронавирусных ограничений составили 752 административных протокола.