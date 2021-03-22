Передать показания за одну минуту

Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. Если потребитель хочет ввести данные на клавиатуре смартфона, то он проходит такой же алгоритм, нажимая кнопки своего электронного устройства.

«Мы просим жителей города Омска регулярно передавать показания приборов учёта, так как эти данные необходимы для корректных расчётов. Вторая наша просьба – это использовать для передачи сведений электронные способы. Если у абонента нет возможности передать данные через сайт или личный кабинет, мы просим передавать их роботу. Это разгрузит телефонные линии контакт-центра, и операторы смогут ответить на другие вопросы наших потребителей», - обратилась к горожанам коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Если робот не принял данные – это знак для потребителя. Надо обратить внимание, возможно закончилась поверка прибора учёта, либо показания ошибочные – слишком завышены или занижены.

Напоминаем, что с помощью голосового помощника за один телефонный звонок можно передать данные сразу двум поставщикам – в «Росводоканал Омск» и «Омск РТС». Также робот утоняет задолженность по лицевому счёту.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться и другими дистанционными способами:

- мобильным приложением РВК.Услуги

- сервисом на сайте компании (без регистрации);

- приложением Сбербанк-онлайн, в разделе Платежи/Дом/Водоснабжение/ОмскВодоканал Показания счетчиков.

- личным кабинетом на сайте или его мобильной версией;

- электронной почтой water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- многоканальными телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- через платежную систему www.vp.ru.

В омском водоканале напоминают, что показания, переданные до 25 числа, принимаются в расчеты за текущий месяц, а данные, переданные в последние дни месяца – отразятся только в следующей квитанции.