В Омске троллейбус №15 начнет ходить до 23 часов в апреле

В Омске появится третий троллейбус, работающий допоздна. Фото: Веселовская Анна

В Омске продолжают реализовывать идею магистральных маршрутов, они должны связать центр города со всеми районами и помочь омичам добираться до любой точки города с раннего утра и до позднего вечера. Сейчас в городе уже действуют три троллейбусных маршрута, которые работают с 6:00 до 23:00, это 4, 3 и 67 маршруты. Еще один, №15, по сообщениям мэрии, заработает в таком режиме с апреля.

Он будет ходить от поселка Чкаловский до улицы Гашека с интервалом в 20 минут. Обслуживать маршрут станут новые троллейбусы Адмирал, новая партия которых прибыла в город в этом году.