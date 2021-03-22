В Омской области смертность вдвое превысила рождаемость

За месяц умерло вдвое больше омичей, чем родилось. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Омские статистики подсчитали, сколько человек в регионе родилось за январь 2021 года. Зафиксировали 1366 новорожденных. В тоже время, если сравнить эти цифры с количеством умерших, они не кажутся внушительными. По данным Омскстата, за январь в Омской области умерло 2 726 человек, что практически в 2 раза больше родившихся. Получается, естественная убыль населения составила только за месяц 1360 человек. Если такая тенденция сохранится, то ситуация с убылью населения в Омской области повторит прошлогоднюю.

Также почти сравнялось количество браков и разводов. За январь 2021 года зарегистрировали отношения 641 пара, а развелись 539. Разница тоже оказалась не существенной, новых семей оказалось на 102 больше.