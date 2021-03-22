Специалистами Россельхознадзора по Омской области задержано 5,9 тонн мяса конины и говядины

19.03.2021 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Исилькульский» пресечено два факта незаконного перемещения животноводческих грузов по территории Евразийского экономического союза -задержаны два автомобиля, следующие из г. Омска Российской Федерации в г. Нур-Султан Республики Казахстан с подконтрольным госветнадзору грузом: мясо конина замороженное в количестве 1600 кг в первом транспортном средстве; мясо конина и говядина замороженное общим весом 4360 кг – во втором.

Перевозчиками - гражданином Республики Казахстан Байкадамовым К.Ф. и гражданином Российской Федерации Аманжоловым Х.А. на грузы были предоставлены ветеринарные сертификаты Таможенного союза, оформленные ветеринарным специалистом БУ «ОСББЖ по Москаленскому району», согласно которым мясо производства Убойного пункта ИП Браун В.П. (Омская область, р.п. Москаленки) направляется на рынки «Шапагат» и «Алем» г. Нур-Султан Республики Казахстан.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области было установлено, что на сырье общим весом 874 кг отсутствуют признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что ставит под сомнение доброкачественность, благополучие и безопасность перемещаемого груза в ветеринарно-санитарном отношении.

Также выявлено нарушение условий транспортировки замороженной продукции. В фургонах транспортных средств не контролируется температурный режим, что может привести к порче замороженной продукции при перевозке в таких условиях.

Грузы задержаны. Принято решение о возврате 5086 кг мяса говядины и конины на территорию Российской Федерации по месту погрузки. Партия мяса в количестве 874 кг признана некачественной, опасной и уничтожена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Правонарушители привлечены к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».