Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения правоприменительной практики за 2020 год

В мероприятии приняли участие 76 человек: представители областного Министерства сельского хозяйства, прокуратуры, главного Управления ветеринарии по Омской области, омской таможни, хозяйствующие субъекты, главы муниципальных районов, начальники управлений сельского хозяйства, руководители и специалисты организаций, собственники земельных участков.

С приветственным словом к участникам видеоконференции обратился Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

За 2020 год специалистами Управления проведено 2926 контрольно - надзорных мероприятия. Выдано 524 предписания об устранении правонарушений и более 700 предостережений.

При выявлении небезопасной или некачественной продукции отозвано 59 деклараций о соответствии.

В ходе контроля перевозок грузов животного и растительного происхождения за отчетный период досмотрено почти 590 тыс. тонн. В результате 83 тонны продукции животного происхождения и более 4800 тонн грузов растительного происхождения возвращено на территорию Республики Казахстан. Уничтожено и утилизировано 8,5 тонн пищевой продукции.

При проведении фитосанитарного контроля в 34 случаях выявлено 4 вида карантинных объектов (горчак ползучий, восточная и персиковая плодожорки).

При отгрузке на экспорт проконтролировано более 676 тыс. тонн продукции, из них 596 тонн зерно, что на 85 тыс. тонн больше аналогичного периода 2019 года.

Эпизоотическое состояние Омской области в 2020 году: на территории региона было зарегистрировано 60 неблагополучных пункта по ряду заболеваний, в том числе грипп птиц (29), АЧС (1), бешенство животных (17). Все мероприятия, направленные на ликвидацию очагов заболевания на территории региона проведены под контролем Управления.

Уже на протяжении 3-х лет в Омской области работает система «Меркурий». На 01.01.2021 зарегистрировано более 46 тысяч хозяйствующих субъектов, выдано 49 млн. 135 тыс. 77 ветеринарных сопроводительных документов – Погашенных – 88,63 %

Управлением проконтролировано более 43 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено: 11 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на площади 55 га; 3 карьера на площади 4 га. В суды направлено 4 иска с целью проведения рекультивации нарушенных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 3 иска удовлетворены в полном объеме (рекультивация 2,7 га).

Для принудительного изъятия земель, в Министерство имущественных отношений области направлен 1 материал по собственнику земельного участка площадью 26 га.

В целях профилактики правонарушений Управлением проведено 50 семинаров для организаций и физических лиц. Размещено порядка 2000 публикаций и сюжетов в средствах массовой информации (телевидение, радио, печать, сеть Интернет).

В ходе мероприятия были заслушаны доклады начальников надзорных отделов Управления Россельхознадзора по Омской области с рекомендациями по соблюдению обязательных требований в области государственного ветеринарного надзора, государственного земельного надзора, карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства.

Заместитель Омской межрайонной природоохранной прокуратуры Виктор Витальевич Вознюк ознакомил участников видеоконференции с вопросами о соблюдении законодательства в сфере биологических отходов: последнее время часто выявляются случай сброса костей, отходов животных в несанкционированных местах – это создает угрозу эклогии, может повлечь гибель животных и человека, порчу земли.

Во время публичных обсуждений начальники надзорных отделов Управления Россельхознадзора ответили на поступившие вопросы. Ответы на них будут опубликованы на сайте Управления.

Подводя итоги мероприятия, Руководитель Управления О.Н.Подкорытов поблагодарил всех присутствующих за участие в публичных обсуждениях и пригласил на следующие слушания, которые состоятся 20 мая 2021 года в формате ВКС (видео-конференц-связи).

Познакомиться с докладами, презентациями, посмотреть фото и видео, оставить свой отзыв о проведенном мероприятии можно на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области в разделе «Публичные слушания».