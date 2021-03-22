В начале недели омичей ждут морозы до -20 и дождь

Зима в Омске пока не сдаёт своих позиций окончательно. По прогнозам синоптиков, омичей ждут температурные качели от -19 до +3 градусов и разные осадки.

Так в Обь-Иртышском УГМС сообщают, что в понедельник, 22 марта, омичей ждёт похолодание в ночные часы до -14, а днем температура поднимется до +3. Обещают осадки, может даже пойти дождь.

Самую холодную ночь на этой неделе обещают во вторник, 23 марта. При прояснениях температура может достигать -19 градусов, а днем все также прогнозируют небольшой плюс. Такая же погода сохранится и в среду. Всё время будут идти осадки в виде мокрого снега, поэтому омичей просят быть осторожными и проявлять внимательность. На дорогах из-за осадков и перепадов температур возможно образование гололёда и накатов.