Глава омских коммунистов Кравец покинул свой пост, который занимал 28 лет

Андрей Алехин берет слово. Справа от него сидит теперь уже бывший лидер омской КПРФ Александр Алехин. ФОТО: пресс-служба КПРФ в Омске

Настоящая сенсация произошла на отчетно-выборной конференции КПРФ в Омске. Там выбрали нового первого секретаря обкома. Ранее занимавший 28 лет этот пост депутат Госдумы Александр Кравец покинул его. Вместо него выбрали депутата ЗакСобрания Андрея Алехина.

Правда, судя по всему, неожиданностью это стало лишь для наблюдателей. В стане самих же коммунистов к этому были готовы. Тем более кандидатуру Алехина вместо себя предложил как раз Кравец. Скорее всего, 71-летний политик решил оставить пост главы омских коммунистов в силу возраста.

- Первым секретарем по предложению Александра Кравца избран Андрей Алехин. Представляя кандидатуру, Александр Алексеевич сказал, что Алехин – надежный и порядочный человек, в последние годы на нем фактически лежало руководство работой обкома, так как сам Кравец как депутат Госдумы РФ значительное время проводил в Москве, - объяснили прошедшие партийные перестановки в пресс-службе омского отделения КПРФ.