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Общество21 марта 2021 6:36

Объявлено штормовое предупреждение: В Омске ждут ледяной дождь

При этом ночью будет подмораживать
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Омичей ждет оттепель с дождем.

Фото: Алексей ФОКИН

Резко потеплело в Омске в последние дни. В воскресенье, 21 марта, обещают до +2. При этом все выходные в городе будет идти дождь. Об этом уже сообщали синоптики. В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшие часы пройдет настоящий ледяной дождь, усилится ветер, ожидается сильный гололед в городе.

Ближайшие дни в Омске будет пасмурно и сыро. Пройдут различные осадки: от дождя до мокрого снега. Днем будет держаться минимально плюсовая температура, а ночами начнет подмораживать до -5...-7 градусов. Из-за этого на дорогах в городе ожидается сильный гололед.