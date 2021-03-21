Омичи в шоке: на заправках снова подорожал бензин

С Нового года топливо дорожает уже не первый раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Никогда такого не было и вот опять. Омичи негодуют: в городе снова подорожал бензин. Автозаправки различный сетей как по команде подняли стоимость одного литра топлива на 20-30 копеек. И это уже не первое подорожание после нового года. Омичи недоумевают и злятся. Они считают, что объективных причин для такого резкого скачка цен на топливо нет. Многие предполагают, что вслед за бензином подорожают и продукты в магазинах.

- С января литр бензина марки АИ-95 подорожал уже на 1 рубль 30 копеек, - пишет сибиряк.

Другие традиционно ругают власти и всех на свете.

- Даже нет слов чтобы выразить всю боль и негодование! - написала в соцсетях омичка.

Сейчас литр бензина АИ-92 стоит 43 рубля 45 копеек на заправках Омска , а литр АИ-95 - 46 рублей 55 копеек. То ли еще будет.