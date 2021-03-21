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Общество21 марта 2021 5:24

Салют на 9 Мая в Омске пройдет с трех точек

Продолжительность фейерверка составит 10 минут
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Фейерверк пройдет с трех точек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте госзакупок появился аукцион по поиску исполнителя салюта на 9 Мая в Омске. Как следует из условий лота, фейерверк пройдет в этом году с трех точек: в районе гостиницы «Омск» на Иртышской набережной; у метромоста и набережной Тухачевского; напротив Советского парка. Продолжительность шоу должно составить 10 минут.

Победитель аукциона должен обеспечить панорамный трёхуровневый фейерверк снарядами разного калибра. Смогут ли на него прийти и посмотреть омичи на День Победы, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Добавим, что в прошлом году салют в честь Победы в Великой отечественной войне обошелся бюджету в 5 миллионов рублей.