Салют на 9 Мая в Омске пройдет с трех точек

Фейерверк пройдет с трех точек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте госзакупок появился аукцион по поиску исполнителя салюта на 9 Мая в Омске. Как следует из условий лота, фейерверк пройдет в этом году с трех точек: в районе гостиницы «Омск» на Иртышской набережной; у метромоста и набережной Тухачевского; напротив Советского парка. Продолжительность шоу должно составить 10 минут.

Победитель аукциона должен обеспечить панорамный трёхуровневый фейерверк снарядами разного калибра. Смогут ли на него прийти и посмотреть омичи на День Победы, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Добавим, что в прошлом году салют в честь Победы в Великой отечественной войне обошелся бюджету в 5 миллионов рублей.