В Омске появится 29 новых автобусов

Всего за полгода усилиями управленческих команд региона и города обновлена почти половина подвижного состава муниципального электрического транспорта.

Современные низкопольные «Адмиралы» вновь пополнили троллейбусный парк Омска. Их запустят на двух новых магистральных маршрутах. Один из них свяжет спальный микрорайон левобережья с городком Нефтяников, другой – посёлок Чкаловский и Московку. Магистральный маршрут означает, что транспорт работает с 6 утра до 23.00 с интервалом движения в часы пик не более 10 минут, а в межпиковое время - 20 минут.

Ранее магистральными в Омске стали уже два троллейбусных маршрута - № 4 и № 3. На этих двух линиях работают 33 комфортабельных троллейбуса, приобретённых в прошлом году. В качестве магистрального в первых числах апреля откроется маршрут № 15, на него выйдут 14 только что приобретённых машин. Остальные 15 троллейбусов из новой партии начинают вводить в работу уже сегодня.

В презентации новой партии троллейбусов приняли участие Губернатор Александр Бурков и мэр Оксана Фадина. Они дали старт новому магистральному маршруту №67. Из депо три троллейбуса отправились на маршрут, остальные начнут свой путь от конечной остановки в поселке Солнечный.

Закупка новых троллейбусов - очередной шаг масштабной программы обновления общественного пассажирского транспорта Омска, запущенной при поддержке руководителя региона Александра Буркова три года назад. Участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволило получить федеральные субсидии для приобретения в лизинг подвижного состава в размере 60% всей его стоимости.

«Нужно отдать должное департаменту транспорта и мэру за качественную подготовку документов для заявки на федеральную компенсацию. Мы постоянно выигрываем конкурсы Минтранса РФ, что на первые 33 троллейбуса и 20 автобусов, что на эти 29 троллейбусов, - отметил Губернатор Омской области Александр Бурков. - Всего у нас в троллейбусном парке 135 машин, но мы уже имеем 62 новых единицы современного транспорта, - заменена практически половина. Что важно, 60% финансовых средств оплачивает федеральный бюджет через лизинговую компанию. Остальное ложится на плечи региона и города. Мы понимаем, что у нас ограниченные возможности бюджета, но считаем, что задачу, поставленную Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по созданию комфортных условий жизни для наших граждан, нужно выполнять, и обновление транспорта - один из шагов в этом направлении. Знаю, что омичам «Адмиралы» пришлись по душе, в них удобно передвигаться по городу. Водители и технический персонал машиной тоже довольны, жалоб нет. Я считаю, что городу, омичам повезло. Выбор был сделан правильный».

Троллейбусы удобны и легки в управлении. Они вместительные, в них удобно входить и закатывать коляску через широкие безопасные двери. В салоне тепло и есть возможность во время поездки подзарядить телефон, установлена система климат-контроля, удобные сиденья, информационные табло. Для водителя установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Откидная площадка позволяет маломобильным омичам попасть в салон без труда и посторонней помощи.

«Городской бюджет – крайне невелик, но экономить даже в стеснённых финансовых условиях на людях недопустимо. В таких условиях первое, что нужно развивать, – неотъемлемые сферы жизни человека, и городской транспорт одна из них, - отметила мэр Омска Оксана Фадина. – Мы видим, как меняется пассажиропоток, он начинает увеличиваться на тех магистральных маршрутах, где мы поставили новый подвижной состав электрического транспорта. Спрос кардинально меняется, это мы видим в цифрах по результатам ежедневной выгрузки аналитических отчётов, они растут и не достигли ещё своего пикового значения, а спрос - это окупаемость. Как бы то не было, это - муниципальный транспорт, который сегодня конкурирует. Мне приятно, что именно мы, как муниципалитет, задаём стандарт качеству жизни, и наши партнёры – хозяйствующие субъекты, коммерческие предприятия - этот стандарт видят и так или иначе должны к нему стремиться. Этот стандарт нацелен на наших людей».

Помимо 62 новых троллейбусов и 20 новых автобусов «Волгабас», приобретённых в рамках национального проекта «БКАД» с помощью федеральной субсидии в 2020-2021 году, в Омске также работают 24 современных трамвая «Спектр». Поставка новых вагонов производства АО «УралТрансМаш» стала самым масштабным обновлением подвижного состава трамваев в городе за 30 лет. Вагоны закуплены в рассрочку на пять лет напрямую у производителя, без участия лизинговой компании.

В настоящее время прорабатывается возможность дальнейших поставок автобусов и троллейбусов в рамках национального проекта «БКАД»