В Омской области выявили 99 случаев заражения коронавирусом

После вспышки заболеваемость коронавирусом в Омской области снова пошла на спад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной минздрав опубликовал информацию по распространению коронавируса в регионе. По данным ведомства на субботу, 20 марта, за минувшие сутки выявлено еще 99 случаев (всего с начала пандемии – 42 772).

Полностью выздоровели вдовое больше – 200 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (всего – 34 204). Умерли еще три человека (за весь период – 1 287).

География новых случаев выгладит так:

- Омск – 27

- Большеуковский, Омский районы – 12,

- Черлакский район – 10,

- Азовский, Шербакульский районы – 6,

- Тарский, Тевризский районы – 4,

- Колосовский район – 3,

- Исилькульский, Называевский, Полтавский, Таврический, Усть-Ишимский районы - 2,

- Большереченский, Горьковский, Калачинский, Кормиловский, Нововаршавский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.