В Омской области выявили 99 случаев заражения коронавирусом

После вспышки заболеваемость коронавирусом в Омской области снова пошла на спад.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Областной минздрав опубликовал информацию по распространению коронавируса в регионе. По данным ведомства на субботу, 20 марта, за минувшие сутки выявлено еще 99 случаев (всего с начала пандемии – 42 772).
Полностью выздоровели вдовое больше – 200 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (всего – 34 204). Умерли еще три человека (за весь период – 1 287).
География новых случаев выгладит так:
- Омск – 27
- Большеуковский, Омский районы – 12,
- Черлакский район – 10,
- Азовский, Шербакульский районы – 6,
- Тарский, Тевризский районы – 4,
- Колосовский район – 3,
- Исилькульский, Называевский, Полтавский, Таврический, Усть-Ишимский районы - 2,
- Большереченский, Горьковский, Калачинский, Кормиловский, Нововаршавский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.