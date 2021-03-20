Таксист обвинил омичку в краже и вывез в безлюдное место, а потом сломал челюсть ее приятелю

Таксиста-дебошира будут судить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятная и пугающая ситуация случилась с омичкой, попавшей в такси к неадекватному водителю. Во время пути мужчине пришло в голову, что девушка присвоила кошелек, оставленный предыдущими клиентами.

Когда она сказала, что ничего не крала, таксист изменил маршрут и вывез ее в безлюдное место на заправку в районе бульвара Архитекторов. Испуганная пассажирка позвонила своим знакомым. Те приехали на место, чтобы защитить приятельницу. В итоге таксист несколько раз ударил одного из них – 21-летнего студента. Молодого человека госпитализировали с открытым переломом челюсти.

Агрессивного водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

– Полученные повреждения квалифицированы экспертом как средний вред здоровью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – 29-летний работник службы такси признал факт причинения телесных повреждений. Расследование уголовного дела продолжается.