На выходных в Омске ожидается первый весенний дождь

Из-за перепадов температуры на крышах домов снова вырастут сосульки. Весной лучше чаще смотреть не только под ноги, но и наверх. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске все отчетливее ощущается приближение весны. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, днем в субботу, 20 марта, синоптики не исключают первый дождь. Правда, он будет идти вперемешку с мокрым снегом.

При этом все выходные и в начале новой рабочей недели оттепель будет чередоваться с ночными морозами. Особенно внимательными стоит быть водителям и пешеходам: на дорогах и тротуаров из-за постоянных перепадов температуры образуется наледь.