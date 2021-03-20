В Омске от последствий коронавируса умер судья Арбитражного суда Александр Савинов

Фото: omsk.arbitr.ru

Печальная новость пришла из омского Арбитражного суда. Там сообщили о смерти судьи 3-го судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Александра Савинова.

– Александр Викентьевич был человеком высокой культуры, честным и порядочным, принципиальным и требовательным, преданным своему делу, – говорится в сообщении, размещенном на сайте суда. – Он внес неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Омской области. Уход из жизни Александра Викентьевича является для всех нас большой утратой. Память о нем, как о высокопрофессиональном судье, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Александр Савинов боролся в коронавирусной инфекцией с февраля и умер от ее последствий. Ему было 48 лет.

Сообщается также, что он родился в городе Кривом Роге в 1972 году. Окончив в 1994 году юридический факультет ОмГУ, он 15 лет проработал в юриспруденции. В 2009 году назначен судьей Арбитражного суда Омской области.