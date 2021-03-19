В Омске наградили врачей, которые боролись с коронавирусом

Торжественное мероприятие в Концертном зале Омской филармонии было приурочено к годовщине борьбы с коронавирусной инфекцией. В прошлом марте в нашей стране и области появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор медики региона находятся на переднем крае борьбы с этой напастью. Поблагодарить людей в белых халатах, сказать им огромное спасибо за самоотверженную работу пришел Губернатор Омской области Александр Бурков, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов, министр здравоохранения Александр Мураховский.

- Пандемия показала, что роскошью являет не богатство, а человеческой общение, а самым ценным - жизнь и здоровье нас и наших родных, а те, кто спасает здоровье, является первыми после Бога, - сказал приветствуя медиков Александр Бурков. – Год назад наши больницы превратились в линию фронта и вы – врачи, медсестры, ординаторы, преподаватели, сменив медицинские халаты на противочумные костюмы и респираторы пошли на передовую в «красные зоны». Вдали от родных, работая на пределе возможностей, вы выполняли и выполняете свой долг. Я благодарю вас за самоотверженность и отзывчивость, за то, что вы в свое время приняли решение посвятить себя медицине и служению людям. Большое вас спасибо и низкий поклон!

В этот день для медиков региона выступали лучшие творческие коллективы, звучали проникновенные песни и композиции в исполнении артистов Омской филармонии. А тем, кто особенно отличился, работая на передовой в борьбе с опасной инфекцией, были вручены награды. Страшный вирус не щадил никого, в том числе и медиков. Поэтому с особым чувством на этом мероприятии вспоминали тех из них, кто стал жертвой этой напасти – их память почтили минутой молчания, а награды врачам, медсестрам, умершим от коронавирусной инфекции, из рук Губернатора получили их родственники.

Как бы то ни было, но жизнь продолжается и люди нуждаются в помощи врачей, поэтому после торжества многие медики отправились на свои рабочие места, чтобы выполнять свой профессиональны долг – лечить наших земляков.