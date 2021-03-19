В Омской области запущена первая в стране базовая станция для оказания услуг мобильной связи, недавно включённых в состав универсальных

Территория покрытия базовой станции в деревне Редкое, на которой теперь доступен качественный мобильный интернет, охватывает также соседние населенные пункты. В церемонии запуска базовой станции приняли участие Губернатор Омской области Александр Бурков и вице-президент — директор макрорегионального филиала (МРФ) «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, которые находились в Ситуационном центре региона. С ними на видеосвязи из деревни Редкое (170 километров от областного центра по прямой) были технический директор Омского филиала «Ростелекома» Юрий Заборский и жители населенного пункта.

«Сегодня мы открыли базовую станцию в селе, где проживает чуть больше 150 человек, она также охватывает соседнее село, где ещё 50 человек. Это, действительно, малочисленные населённые пункты. По степени обеспеченности интернетом Россия сегодня опережает многие европейские государства, где операторы неохотно вкладываются в установку базовых станций в небольших селах из-за малого числа жителей. У них на первом месте – бизнес. В нашей стране устранение цифрового неравенства – государственная задача, которую поставил перед нами Президент Владимир Владимирович Путин. Как результат, - связь появляется в малых селах», - отметил Губернатор Александр Бурков.

В ходе публичного тестирования скорость мобильного интернета достигла 50 мегабит в секунду, которых хватает для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или телемедицины.

«Цифровая страна начинается с создания мощной и разветвленной инфраструктуры для доступа в интернет. Мы рады, что пилотная базовая станция в рамках подготовки проекта УЦН 2.0 установлена именно в Омской области, в том числе благодаря заинтересованности и участию губернатора региона. Только за Уральским хребтом в полной мере можно почувствовать масштаб нашей страны, что такое просторы и расстояния. В проект УЦН 2.0 впервые включено обеспечение мобильной связи в небольших населенных пунктах, в которых строить базовые станции бизнесу невыгодно из-за малого количества пользователей. В этой ситуации на помощь приходит государство, запуская универсальные услуги связи и помогая тем самым ликвидировать цифровое неравенство между городом и селом», — отметил вице-президент — директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В 2021 году стартует вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Она включает обеспечение высокоскоростного интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они в настоящее время недоступны. Сегодняшнее событие расценивается как переходная ступень к реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Я благодарю Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Игоревича Шадаева за эту возможность, поддержку и помощь. За 6 лет в рамках проекта 232 населенных пункта были обеспечены точкой доступа Wi-Fi. До конца года она появится еще в 38 населенных пунктах. И, конечно, у нас большие планы на второй этап, когда интернет придет в самые маленькие деревни и села», - подчеркнул Губернатор Александр Бурков.

В пилотном режиме апробируются новые подходы и принципы предоставления услуг связи, которые гарантированы всем гражданам Российской Федерации федеральным законом о связи. В рамках федерального проекта в Омской области только в 2021 году будет обеспечено качественным беспроводным высокоскоростным доступом к сети Интернет минимум 11 малых населённых пунктов.

«В настоящее время Министерством и компанией «Ростелеком» прорабатываются необходимые соглашения, после подписания которых проект устранения цифрового неравенства стартует в полном объёме. Надеюсь, что запущенная сегодня базовая станция станет первой ласточкой в полноценной реализации проекта по устранению цифрового неравенства на всей территории нашей необъятной Родины, - отметил директор департамента инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Семенихин в московской студии. - По проекту дополнительного соглашения к договору об условии оказания данных услуг связи в 2021 году в Омской области будет не только базовая станция в с. Редкое подключена, но ещё 10 населенных пунктов будут обеспечены качественным беспроводным высокоскоростным доступом к Интернету».

В течение 2021–2030 годов мобильной связью планируется обеспечить более чем 24 тыс. населенных пунктов России. Жители смогут пользоваться не только телефонной связью, но и получить услуги мобильного доступа в интернет. Для создания сетей планируется задействовать в том числе частотный ресурс в диапазоне 2,3–2,4 ГГц, выделенный компании в декабре 2020 года решением Государственной комиссии по радиочастотам.

Базовые станции сетей мобильной связи планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов страны оптической инфраструктурой.

При запуске сети мобильной связи в деревне Редкое всем жителям деревни предложены сим-карты. Такую практику планируется распространить на все населенные пункты проекта.

В соответствии с государственным контрактом «Ростелеком» реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это почти 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. Первая точка доступа была открыта в феврале 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. По состоянию на 31 декабря 2020 года проект УЦН 1.0 реализован более чем в 12,4 тыс. населенных пунктов (почти 90% от плана). Первую фазу планируется завершить в текущем году.

Создание цифровой инфраструктуры важно для реализации других государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».