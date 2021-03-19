В Омске задержали подозреваемого в краже телефона у погибшего во время пробежки военного

Грабителя нашли спустя 8 месяцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом прошлого года в Омске активно обсуждали поражающий цинизмом поступок неизвестного. На пробежке по территории лицея №25 в Чкаловском районе стало плохо офицеру воздушно космических войск. Молодой человек потерял сознание и упал. После к нему подошел неизвестный и вместо того, чтобы вызвать скорую, забрал телефон и ушел. Военный скончался через несколько минут.

Поиски продлились почти 8 месяцев, но грабителя удалось найти. Им оказался 41-летний ранее судимый омич. Он рассказал, что не тал вызывать помощь потому что принял военного за пьяного. А телефоном продолжил пользоваться несколько месяцев, потом сломал его и выбросил. На задержанного завели уголовное дело за кражу, ему грозит по 2 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе полиции