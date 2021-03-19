За расходованием средств, выделяемых на нацпроекты, будут следить особо пристально

Совещание проводил губернатор и на нем рассматривался вопрос соблюдения федерального законодательства при реализации национальных проектов и результаты контрольных мероприятий.

Пресечение нарушений в этой сфере – общая задача как уполномоченных органов власти, так и правоохранительных структур. В ходе проверок контролируется соблюдение как порядка расчётов, условий контрактов, сроков выполнения проектно-изыскательских работ и этапов строительства объектов, так и то, насколько эффективно идет расходование целевых средств.

«На нацпроекты выделяется беспрецедентное финансирование. В прошлом году в нашем регионе на это было направлено 18 млрд. рублей, в нынешнем году – свыше 23 млрд. рублей, - отметил Александр Бурков. - От эффективности использования этих средств, будет зависеть комфорт и социальное самочувствие наших граждан».

Только Главным управлением финансового контроля Омской области за 2020 год проведено 22 проверки по вопросам использования бюджетных средств, в том числе расходуемых в рамках реализации национальных проектов. При выявлении фактов совершения действий, содержащих признаки административных правонарушений и составов преступлений, информация в установленном порядке направляется в правоохранительные и иные государственные органы. В прошлом году проведён большой объём работы по проверке использования бюджетных средств, невзирая на пандемию и ограничительные меры. В 2021 году регион участвует в реализации 44 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Губернатор Александр Бурков поручил увеличить объём проверяемых средств по ряду направлений.

«Для повышения эффективности принимаемых мер нужно скорректировать план проверок Главного управления финансового контроля на 2021 год с целью увеличения объёма проверяемых средств по направлению «Здравоохранение», так как прошлый год уже показал факты выявленных преступлений в этой отрасли на большую сумму. Кроме того, мало охвачено сельское хозяйство, где более 3 млрд. рублей – это только субсидии федерального и регионального бюджета. Также нам нужно продолжить контроль за расходованием средств в сфере образования, поскольку большие вложения идут по объектам капитального строительства. Нужно проверять. И обратить внимание на реализацию экологических программ и проекты цифровой экономики», - отметил Александр Бурков.

На заседании Координационного совещания также рассмотрена ситуация с задолженностью по оплате труда. В 2020 году государственными инспекторами труда проведено 916 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе более 200 проверок по вопросам оплаты труда, работодателям выдано более 50 предписаний о выплате задержанной заработной платы. В результате принятых мер, в том числе совместно с органами государственной власти, прокуратуры, следственных органов, в прошлом году задержанная заработная плата выплачена 1 486 работникам. Сложнее выявлять скрытую задолженность по зарплате, что чаще всего происходит при неофициальном устройстве на работу, без оформления трудового договора, а раскрывается лишь в результате конфликта наёмного работника с работодателем. Губернатор Александр Бурков обратил внимание прокуратуры на два сектора экономики. Это - аграрный сектор, особенно растениеводство, где действует сезонный принцип приёма на работу, и лесопереработка.

На совещании также рассмотрена тема дальнейшего развития системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре прошлого года завершена разработка правоохранительного сегмента этого комплекса. Помимо фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, он предусматривает возможность использования системы видеонаблюдения в местах массового нахождения людей.