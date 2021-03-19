Омич с ножом напал на пассажира внедорожника на заправке

Причиной для конфликта стало употребление алкоголя. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне полиция разбиралась в обстоятельствах драки на одной из заправок Омска. Там в минимаркете, расположенном на заправке, конфликт разгорелся между двумя омичами 27 и 29 лет. Один приехал на заправку с подругой на внедорожнике «Инфинити», за рулем находилась девушка, так как он был подшофе, а второй пришел сам, но тоже был пьян. Они встретились на кассе магазина, и 27-летнему омичу не понравилось, что второй покупатель тоже был пьян. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, а позже и драка. Они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, там-то нападавший и достал нож. Он успел нанести несколько ранений потерпевшему, прежде чем он спрятался в машине. Нападавший несколько раз ударил по джипу, прежде чем девушка успела уехать.

Подозреваемого удалось задержать по месту жительства в Центральном округе. На него завели два уголовных дела, за причинения тяжкого вреда здоровью и повреждение имущества. Повреждение иномарки оценили в 213 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе УМВД. Расследование продолжается.