В селе омского тиктокера с березы заработала вышка связи

Вышка обеспечивает интернетом сразу несколько деревень. Фото: instagram.com/omskiy.kolhoznik

Установкой и запуском новой вышки закончилась история омского тиктокера Алексея Дудоладова, который пожаловался на отсутствия интернета в родном селе. Когда студентов осенью прошлого года отправили на удаленку, Алексей приехал в деревню и столкнулся с тем, что попасть на онлайн-лекцию получалось только с березы. Тогда студент записал обращение к губернатору Омской области, которое облетело весь интернет.

И вот сегодня, 19 марта, в селе установили и включили сотовую вышку, которая обеспечивает связью не только Станкевичи, но и соседние села.

- Молодцы, что поставили вышку. Но обидно, что у нас система работает только после того, как поднимешь шум, - отметил в своем эфире уже с земли Алексей.