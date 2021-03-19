В Омской области зафиксировали еще одну вспышку бешенства

Бешенство обнаружили у домашней собаки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омской области нашли еще один очаг заражения животных бешенством. Он расположен в Любинском района в поселке Урожайный. Опасный вирус нашли у домашней собаки, это подтвердила экспертиза областной ветлаборатории, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В поселке, как обычно в таких случаях, на два месяца вводят карантин во время которого нельзя вывозить с территории животных, проводить выставки кошек и собак, а также проводить натаску охотничьих собак.

Этот случай бешениства стал уже 12 с начала года. Один из случаев даже зафиксировали на окраине Омска. Для сравнения в прошлом году на территории области за целый год выявили всего 16 случаев бешенства.