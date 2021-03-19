В Омске троллейбус №67 будет ходить до 23:00

О планах мэрии сделать несколько городских маршрутов магистральными стало известно уже давно. Такие маршруты должны работать с 6 утра до 11 вечера и ходить с интервалом 15 минут. Планируется, что они помогут добраться до всех из центра во все район города.

В пресс-службе мэрии сообщили, что завтра, 20 марта, еще один маршрут станет магистральным. По-новому заработает троллейбус №67, который ходит от поселка Солнечный до остановки ОНПЗ. Работать на нем будут троллейбусы «Адмирал» из новой партии, прибывшей в этом году.

Сейчас в Омске уже действует несколько магистральных маршрутов, два троллейбусных №3 и 4, и один автобусный №22.