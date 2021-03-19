34 тысячи выздоровевших: последние данные по коронавирусу в Омской области

Коронавирус на территории Омской области пока не ослабевает. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздарава в Омской области за сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусом. 74 человека смогут получать лечение на дому, а 30 пациентов с тяжелыми симптомами отправились в ковидные госпитали. общее число заразившихся с момента начала пандемии в регионе составило 42 673 человека.

Победить болезнь удалось уже более 34 тысячам омичей. На сегодняшний день точно число поправившихся составило 34 004 человека. За сутки зафиксировали 201 случай.

К сожалению, коровнавирус продолжает уносить человеческие жизни. За сутки от ковида скончались 4 омича, всего за время пандемии медики констатировали 1 284 летальных случая.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 73, Шербакульский район – 9, Тарский район – 5, Омский район – 4, Исилькульский, Калачинский, Муромцевский, Нижнеомский районы – 2, Горьковский, Колосовский, Называевский, Русско-Полянский, Тюкалинский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.