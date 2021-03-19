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Общество19 марта 2021 10:08

Преступник сбросил тело убитого в Тихий океан в Карелии и сбежал в Омск

Его задержали в одном из сел области
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич помогал приятелю скрыть убийство.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К омским полицейским за помощью обратились коллеги с Камчатки. По их данным в Омске мог скрываться 25-летний парень, которого подозревали в сокрытии тяжкого преступления. Как предполагало следствие, проживая на Камчатке омич помог приятелю избавиться от трупа: он погрузил тело на лодку и сбросил в Тихом океане. После этого, когда на него вышла полиция Камчатского края, сбежал в Омск.

Подозреваемого задержали в Черлакском районе в селе Красный Октябрь. Там у омича нашлись родственники, у которых он и скрывался. В ближайшее время его передадут в Камчатский край, где на суде ему может грозить до 2 лет лишения свободы.