Преступник сбросил тело убитого в Тихий океан в Карелии и сбежал в Омск

Омич помогал приятелю скрыть убийство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К омским полицейским за помощью обратились коллеги с Камчатки. По их данным в Омске мог скрываться 25-летний парень, которого подозревали в сокрытии тяжкого преступления. Как предполагало следствие, проживая на Камчатке омич помог приятелю избавиться от трупа: он погрузил тело на лодку и сбросил в Тихом океане. После этого, когда на него вышла полиция Камчатского края, сбежал в Омск.

Подозреваемого задержали в Черлакском районе в селе Красный Октябрь. Там у омича нашлись родственники, у которых он и скрывался. В ближайшее время его передадут в Камчатский край, где на суде ему может грозить до 2 лет лишения свободы.