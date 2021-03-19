В Омске расширят перекресток Красноярского тракта и Королева

Разрешение на строительство получат после окончания общественных обсуждений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске планируют реконструкцию крупного перекрестка. Речь идет о пересечении улиц Красноярский тракт и проспект Королева. Там хотят организовать дополнительную полосу движения, которая будет обеспечивать поворот на проспект Королева при движении в сторону улицы СибНИИСхоз без задержки на светофоре. Также на перекрестке планируют обустроить пешеходный переход, смонтировать ограждения, обновить освещение и ливневки. В районе перекрестка сделают новые тротуары, бордюры и посадят свежий газон.

Проект уже разработан «Омсархитектура» Сейчас он находится на стадии общественно обсуждения. После этого будет получено разрешение на строительство.