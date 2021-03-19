На реке Омь снова заметили странную полынью

Полынья появляется в этом месте реки уже не первый раз. ФОТО: Игорь Федоров https://omchanin.livejournal.com/3245531.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

В Омске на реке Омь снова обнаружена подозрительная полынья. Ее заметили в районе речного вокзала. На поверхности реки появился узкий участок без льда. Добавим, что появляется полынья в этом месте не первый год. Впервые ее заметили в 2018 году.

Сами омичи бьют тревогу и считают, что это свидетельство ухудшения экологии. Некоторые подозревают, что в этом месте действует коллектор, куда сливаются в реку технические жидкости с какого-то из омского предприятия. Поэтому-то река и не замерзает в этом месте.

Сами же власти три года назад так объяснили ежегодное появление полыньи на реке в этом месте:

- Причина кроется именно в природно-антропогенном факторе. Он может быть связан с так называемыми завихрениями вокруг мостовых столбов водных потоков, - сказали тогда в омском минприроды.