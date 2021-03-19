После падения сосульки на школьницу представление получил глава депимущества Омска

Лед и снег уже не первый раз в этом году падают на омичей. Фото: Василий Вахрин

На прошлой неделе в Омске от падения льда с крыши пострадала школьница. Она шла на занятия по улице Серова, когда недалеко от одноименной остановки на нее с крыши упала большая сосулька. К счастью, девочка сильно не пострадала и даже смогла дойти до школы. Оттуда ее забрали медики.

После проверки, проведенной по этому факту прокуратурой, установили, что администрация района не проводила своевременные мероприятия по очистке крыш от снега. Из-за этого представления получили глава Ленинского округа и директор департамента имущественных отношений. В здании находится множество муниципальных помещений, поэтому контроль за состоянием дома должен был осуществляться и со стороны депимущества. Представления сейчас находятся на рассмотрении, уточнили в пресс-службе прокуратуры.