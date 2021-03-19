«Царь горы!»: На Левом Берегу Омска малыши при переходе дороги по зебре падали с огромных сугробов

Перейти на улице Комкова дорогу с коляской без посторонней помощи было просто невозможно. Фото: ВКонтакте

С огромной проблемой столкнулись жители Левого Берега Омска. На одном из участков, чтобы перейти дорогу по зебре, нужно было сильно постараться. А с ребенком на коляске сделать это без посторонней помощи было просто невозможно. Вдоль обочины дороги образовались огромные снежные горы. Людям приходилось скакать по этим сугробам. Малыши часто падали с них. Омичи пожаловались на это в соцсетях и приложили фото.

- Как людям с колясками и детьми переходить дорогу, когда все пешеходные переходы не чищены? Улица Дианова и Комкова, - написала возмущенная омичка.

К слову, жалоба дошла до адресата. После поста в соцсетях на проблемном участке сразу же появились дорожники.

После жалобы в соцсетях дорожники все же выгнали технику на проблемный участок и почистили его. Фото: ВКонтакте

- Работы по очистке пешеходных переходов и проезжей части по улице Комкова ведутся, - сообщили в комментариях к посту представители администрации и приложили фото работающей техники.

Вот почему только раньше коммунальщики не убрали и не почистили переход, большой вопрос.